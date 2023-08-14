14 августа, 07:17
"Армия-2023"

Авианосец "Адмирал Кузнецов" и крейсер "Адмирал Нахимов" вернутся в состав ВМФ в 2024 году

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будут сданы ВМФ после ремонта и модернизации в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" заместитель главы Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев.

"Пока никаких изменений в сроках сдачи этих кораблей флоту нет. Сроки остаются прежними - 2024 год", - сказал он. 

Теги:
"Армия-2023"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация