В Херсонской области сообщили об уничтожении пяти лодок ВСУ

Представитель экстренных служб региона отметил, что противник в том числе потерял 25 бойцов

ГЕНИЧЕСК, 14 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: пять лодок и 25 боевиков ВСУ; место дислокации одного из подразделений ВСУ, (потери: 15 боевиков ВСУ уничтожены; девять получили ранения различной степени тяжести, пять единиц автомобильной техники выведены из строя)", - сказал он.

В островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, на каховском направлении - 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему.