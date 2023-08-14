Завод "Урал" представит беспилотник на форуме "Армия-2023"

Организация также продемонстрирует импортозамещающие агрегаты для грузовиков и строительно-дорожной техники, арктический автобус

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Автомобильный завод "Урал" представит на форуме "Армия-2023" беспилотную машину, арктический автобус, а также импортозамещающие комплектующие для грузовиков, говорится в сообщении автозавода.

"Автомобильный завод "Урал" (АЗ "Урал") впервые представит импортозамещающие агрегаты для тяжелых полноприводных грузовиков и строительно-дорожной техники, серийное производство которых будет запущено в 2024 году, арктический автобус, а также роботизированное транспортное средство, не имеющее аналогов в РФ", - сказано в сообщении.

Беспилотник - роботизированное транспортное средство "Урал" - представляет собой машину без кабины, не требующую присутствия оператора. Беспилотник может автономно подъехать к погрузочно-разгрузочным терминалам и выполнять задачи удаленно по сотовой сети, оповещая оператора о возникновении нештатных ситуаций. Беспилотная машина уже прошла испытания и планируется к серийному производству.

Впервые "Урал" выставит на "Армии-2023" образцы агрегатов, созданных в рамках инвестиционного проекта по производству ведущих мостов и передних осей. "Предназначенные для применения на тяжелых грузовых полноприводных автомобилях (до 35 тонн), мосты рассчитаны на эксплуатацию при температуре воздуха от +50 С° до -50 С° ", - отмечается в сообщении.

В рамках форума автозавод также представит арктический автобус с локализованными комплектующими, автомобиль для транспортирования наряда полиции на базе "Урал Next", самосвал "Урал С34520", пожарную автоцистерну и другую продукцию.

"АЗ "Урал" делает большой шаг в реализации программы импортозамещения и локализации комплектующих, создавая собственное производство ключевых узлов и автокомпонентов", - подчеркнул генеральный директор предприятия Павел Яковлев, слова которого приводятся в сообщении.