На полигоне Кубани проведут учебные полеты с применением средств поражения

Как уточнил глава Ленинградского района Юрий Шулико, нахождение на полигоне из соображений безопасности запрещено

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Учебные полеты авиации с применением средств поражения состоятся на полигоне в Ленинградском районе Краснодарского края 15 и 18 августа. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале главы Ленинградского района Юрия Шулико.

"Уважаемые жители, обращаю ваше внимание на то, что 15 и 18 августа с 14:00 до 22:00 на мишенном поле будут проводить полеты авиации с применением авиационных средств поражения", - говорится в сообщении.

Глава района призвал жителей к осторожности, так на территорию полигона из соображений безопасности запретят проход и проезд.