14 августа, 08:55
Военная операция на Украине

В ВГА Харьковской области сообщили об уменьшении числа вылазок украинских ДРГ

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что причиной тому являются потери ВСУ при каждой контратаке

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество вылазок украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на подконтрольную РФ территорию Харьковской области уменьшилось. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

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"Насчет вылазок диверсионно-разведывательных групп: они уменьшились количественно и качественно, потому что потери [у Вооруженных сил Украины] происходят при каждой контратаке. Я думаю, что сформировать большое количество ДРГ у них просто не получается. Поэтому сейчас они атакуют только с расстояния - это кассетные боеприпасы, наши населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Ганчева, многие населенные пункты Харьковской области ежедневно обстреливаются кассетными боеприпасами. "Люди уже понимают, что нужно покинуть дома или спуститься в подвалы <...>. Это [обстрелы] происходит рано утром <...>, примерно около 9-10 часов утра", - добавил он. 

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