Шойгу открыл памятник "Бойцы Мьянмы" на Аллее союзников в парке "Патриот"

Министр обороны РФ назвал сохранение исторической правды о вкладе двух стран в разгром фашизма священным долгом

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу вместе со своим мьянманским коллегой Тин Кунг Саном открыли памятник "Бойцы Мьянмы", посвященный участию Мьянмы во Второй мировой войне, на Аллее союзников на территории музейно-храмового комплекса в Кубинке.

"Более 70 лет назад патриоты-такины в борьбе с оккупационным режимом Японии отстаивали территориальную целостность Бирмы и ее культурное наследие", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что сохранение исторической правды о вкладе двух стран в разгром фашизма является священным долгом. "Это особенно важно сейчас, когда усилия России и Мьянмы по развитию сотрудничества наталкиваются на жесткое сопротивление тех, кто возомнил себя вершителями судеб. Отрадно, что на фоне небывалой санкционной кампании коллективного Запада против наших государств, мы продолжаем всецело поддерживать друг друга, действовать в духе стратегического партнерства", - подчеркнул глава российского военного ведомства.

Шойгу поблагодарил Студию имени М. Б. Грекова, мьянманскую сторону и всех, кто принимал участие в реализации этого важного проекта. "Уверен, что памятник станет символом мужества мьянманских воинов, которые ценой огромных потерь одержали победу над милитаристской Японией", - подытожил министр обороны РФ.

В ходе церемонии главы оборонных ведомств России и Мьянмы также обсуждили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Мероприятия прошли в теплой и дружественной обстановке, присущей тесному и многоплановому российско-мьянманскому партнерству.