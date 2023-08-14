В ФСВТС сообщили о поставках военной продукции в более чем 50 государств

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что Москва поддерживает отношения по линии ВТС со 100 странами

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Россия поддерживает отношения по линии военно-технического сотрудничества со 100 странами, поставки российской военной продукции осуществляются в более чем 50 государств. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на форуме "Армия-2023".

"На сегодняшний день Россия поддерживает отношения по линии ВТС со 100 странами, а поставки российской военной продукции осуществляются в более чем 50 государств. И успех нашего сотрудничества зависит в основном от того, насколько оперативно мы можем реагировать на запросы наших партнеров, предлагать продукцию, которая соответствует текущему спросу", - заявил Шугаев.

Также он рассказал о влиянии спецоперации на Украине на интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям. "Нет никаких сомнений, что специальная военная операция повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению", - отметил глава ФСВТС.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.