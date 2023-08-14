В ФСВТС назвали стабильным спрос на российское оружие

По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, в 2023 году оно отгружалось планово

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Российская военная продукция в течение первой половины 2023 года экспортировалась в соответствии с графиком, спрос на нее не снижается несмотря на давление на партнеров РФ. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на форуме "Армия-2023".

"За первое полугодие текущего года экспорт продукции военного назначения осуществлялся в соответствии с графиками отгрузок и договоренностями с иностранными партнерами. Что касается перспектив, то хочу отметить, что в целом, несмотря на попытки давления на наших партнеров и дискредитации России, спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.