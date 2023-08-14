Для бронемашины "Тигр" создали дополнительный комплекс быстроустанавливаемой брони

Решение уже опробовано в СВО и демонстрируется на форуме в открытой экспозиции Минобороны России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Автомобиль "Тигр-М" с дополнительным комплектом быстроустанавливаемой бронезащиты впервые представили на форуме "Армия-2023". Решение уже опробовано в специальной военной операции (СВО) и демонстрируется на форуме в открытой экспозиции Минобороны России, передает корреспондент ТАСС.

Комплект состоит из бронепанелей, которые почти полностью закрывают все колесные арки машины, передние двери, лобовое стекло и решетку радиатора. Как рассказал ТАСС представитель военного ведомства на экспозиции, комплект можно установить на машину в течение 40 минут, в результате она становится устойчивой к попаданию пуль калибра 7,62 мм. Решение уже опробовано в СВО, отметил он.

"Тигр-М" предназначен для транспортировки личного состава, грузов и буксирования прицепных систем массой до 12,5 т, а также монтажа вооружения и военной техники с обеспечением требуемого уровня баллистической и противоминной защищенности. Он сочетает в себе качества вездехода и скоростного маневренного автомобиля, может применяться на различных типах местности при температуре воздуха от -50 до +50 градусов по Цельсию, при интенсивных осадках.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.