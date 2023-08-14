"Рособоронэкспорт" заключил контракт с иностранным партнером на более чем $500 млн

Как рассказал глава компании Александр Михеев, в 2022 году на этом мероприятии ведомство подписало контракты на сумму более $400 млн

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. "Рособоронэкспорт" в первый день форума "Армия-2023" заключил контракт с иностранным партнером на более чем $500 млн. Об этом рассказал глава компании Александр Михеев.

"Работа "Рособоронэкспорта" на форуме "Армия-2023" 14 августа началась с подписания крупного контракта с иностранным партнером. Общая сумма подписанного контракта превысила $500 млн", - сказал Михеев, докладывая министру обороны России Сергею Шойгу на форуме.

По его словам, в 2022 году на форуме "Армия" "Рособоронэкспорт" подписал контракты на сумму более $400 млн.

Михеев также добавил, что за все предыдущие годы в ходе участия в форуме "Армия" компания подписала контрактные документы на общую сумму более $3 млрд. "И создан серьезный задел для подписания новых контрактов", - указал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.