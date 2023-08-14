Путин сообщил, что Россия предлагает партнерам широкий выбор современных образцов оружия

Президент России отметил, что особое внимание на площадках "Армии-2023" уделено тематике беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия предлагает своим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам форума "Армия-2023".

"Предлагаем нашим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. В том числе это новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника", - сказал глава государства.

Он добавил, что особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. "Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идет о создании новой самостоятельной наукоемкой и высокотехнологичной отрасли", - отметил Путин.

Отдельно президент предложил обратить внимание на инновационную и гражданскую продукцию российских предприятий ОПК. "Это катера и вертолеты, амфибии и беспилотники для самого широкого применения", - указал он.