Источник анонсировал воссоздание 104-й гвардейской дивизии в составе ВДВ к 1 декабря

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область, 14 августа. /ТАСС/. 104-я дивизия будет вновь создана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству, в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Принято окончательное решение о воссоздании в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - сказал собеседник агентства.