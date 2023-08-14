14 августа, 10:14,
обновлено 14 августа, 10:20
"Армия-2023"

Источник анонсировал воссоздание 104-й гвардейской дивизии в составе ВДВ к 1 декабря

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область, 14 августа. /ТАСС/. 104-я дивизия будет вновь создана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству, в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Принято окончательное решение о воссоздании в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
© Информационное агентство ТАСС
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