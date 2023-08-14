Путин сообщил о планах России продолжать военное сотрудничество с другими странами

Президент РФ выразил уверенность, что проведение "Армии-2023" позволит укрепить военное и военно-техническое партнерство на благо безопасности и стабильности в формирующемся многополярном мире

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия предлагает развивать военное сотрудничество с другими странами, в том числе в проведении совместных военных учений, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам форума "Армия-2023".

"Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений. И рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты", - сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что проведение форума позволит укрепить военное и военно-техническое партнерство на благо безопасности и стабильности в формирующемся многополярном мире.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.