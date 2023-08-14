Оснащенный системой сброса дрон-разведчик БПЛА400Т впервые показали на "Армии-2023"

В оптико-механическом конструкторском бюро "Астрон" сообщили о применении этих аппаратов в зоне СВО

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Оптико-механическое конструкторское бюро (ОКБ) "Астрон" впервые представило модернизированный разведывательный дрон БПЛА400Т, оснащенный системой сброса кумулятивно-осколочных боеприпасов, на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Всем понятно, что беспилотники-наблюдатели очень нужны и важны для армии, однако требуются еще и поражающие средства. Поэтому было принято решение внести некоторые доработки, модернизировать аппарат БПЛА400Т, оснастив его системой сброса боевых частей. Обновленный "летающий тепловизор" впервые представлен на форуме "Армия-2023". В зоне СВО наши аппараты уже применяются, в том числе и модернизированный вариант", - заявил собеседник ТАСС.

Дрон оснащен тепловизионным каналом разведки. "Летающий тепловизор" предназначен для поиска, обнаружения, распознавания и определения координат целей в дневных и ночных условиях. "В ходе доработки аппарат был оснащен системой прицельного сброса четырех кумулятивно-осколочных боеприпасов массой 0,2 кг разработки и производства АО "Институт прикладной физики", - уточнили в ОКБ.

Взлетная масса БПЛА - до 1,7 кг. Радиус действия - до 5 км. Высота полета над местом запуска - до 3 км. Дальность распознавания живой силы противника - днем до 350 м, ночью - до 400 м. Дальность обнаружения техники - до 800 м.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.