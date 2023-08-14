Шойгу назвал технику Запада "далеко не безупречной"

По словам главы Минобороны, об этом говорят трофеи на форуме "Армия-2023"

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Широко разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной, о чем говорят трофеи на форуме "Армия-2023", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев выставку трофеев", - сказал глава Минобороны на открытии форума.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума, где обсудят развитие вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий, примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК.

C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.