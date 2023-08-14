Михеев сообщил, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет около $50 млрд

По словам главы компании, 75% в нем занимает продукция для военно-воздушных сил и противовоздушной обороны

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Портфель заказов компании "Рособоронэкспорт" составляет около $50 млрд, 75% в нем занимает продукция для военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"На сегодня портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет около $50 млрд, 75% в нем занимает продукция для ВВС и ПВО", - сказал Михеев, докладывая министру обороны России Сергею Шойгу на форуме "Армия-2023".

По словам Михеева, форум "Армия" играет огромную роль в развитии военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами благодаря возможности продемонстрировать партнерам новые образцы российского вооружения и военной техники. "К 2030 году ожидается, что доля новых образцов российской продукции будет превалировать над производимыми сегодня в пропорции 90% к 10%", - сказал Михеев.

Он добавил, что среди лидеров по росту выпуска в ближайшей и среднесрочной перспективе - истребитель пятого поколения Су-57Э, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, ЗРС "Витязь", ЗРПК "Панцирь-С1М", фрегат проекта 22356, ТОС-2 и другие. "Площадь экспозиции "Рособоронэкспорта" с каждым годом растет. В 2023 году она превысила 2 300 кв. м, за счет чего удалось увеличить количество представленных экспонатов", - заключил он.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России.

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