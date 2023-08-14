14 августа, 10:37
"Армия-2023"

Мантуров: МО обеспечило прямые контакты разработчиков вооружений с бойцами на передовой

Это позволяет оперативно улучшать характеристики оружия, сообщил зампред правительства - министр промышленности и торговли

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов предприятий, производящих вооружения, с бойцами на передовой, что позволяет оперативно улучшать характеристики оружия, сообщил зампред правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023".

"Многим из вас хорошо известно, что наши предприятия всего за несколько месяцев увеличили выпуск военной продукции в разы, а по отдельным позициям - в десятки раз. И что особенно важно, количественный рост сопровождается постоянным совершенствованием образцов. В этом нам очень помогают коллеги из Минобороны, которые обеспечили прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто сейчас находится на передовой", - сообщил Мантуров.

По его словам, полученная из первых рук объективная информация позволяет оперативно решать задачи улучшения характеристик вооружения.

"И самое главное, повышать степень защиты личного состава и боевой техники", - подчеркнул министр. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия"Армия-2023"
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