14 августа, 10:43
"Армия-2023"

Мантуров назвал обеспечение армии и флота безусловным приоритетом ОПК

Зампред правительства принял участие в пленарной сессии форума "Армия-2023"

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Обеспечение потребностей армии и флота РФ является безусловным приоритетом российского оборонно-промышленного комплекса, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023".

"Обеспечение потребностей российской армии и флота является безусловным приоритетом нашей оборонной промышленности", - сообщил Мантуров.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия"Армия-2023"
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