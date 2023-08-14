Мантуров назвал развитие ОПК основой для усиления позиций России на мировом рынке оружия

Зампред правительства - министр промышленности и торговли отметил, что военно-техническое сотрудничество с десятками государств остается в фокусе постоянного внимания

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Новый виток развития российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должен стать основой для усиления позиций России на мировом рынке вооружения и военной техники, сообщил заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023".

"Военно-техническое сотрудничество с десятками государств также остается в фокусе нашего постоянного внимания. Новый виток развития оборонно-промышленного комплекса должен в перспективе стать основой для усиления позиций России на мировом рынке вооружения и военной техники", - сказал Мантуров.