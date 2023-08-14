14 августа, 11:15
"Армия-2023"

В Ростехе заявили, что опыт СВО помогает выявить слабые места западной техники

Это позволяет отечественной компании предлагать иностранным партнерам "лучшие решения, модернизированную с учетом боевого опыта технику", отметил гендиректор Владимир Артяков

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Опыт проведения специальной военной операции (СВО) позволил многое узнать о западной технике и выявить ее уязвимые места. Об этом рассказал заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

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"В рамках СВО мы многое узнали о западной военной технике, выявили самые уязвимые ее места", - сказал он в рамках пленарного заседания форума "Армия-2023".

"Мы не забываем и о возможностях экспорта российского оружия, мы понимаем - за результатами нашей работы пристально следят за рубежом", - добавил он и отметил, что накопленный уникальный опыт позволяет предлагать иностранным партнерам "лучшие решения, модернизированную с учетом боевого опыта технику".

По словам Артякова, в условиях СВО предприятия Ростеха перешли на военные рельсы. "Многие наши предприятия работают круглосуточно, обеспечивая потребности фронта. Поставки идут без сбоев и в требуемых количествах, благодаря самоотверженному труду наших коллективов. Большую поддержку в этом оказывают Минпромторг России и коллегия Военно-промышленной комиссии", - добавил он.

Артяков также отметил, что Ростех является ключевым участником военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. "Форум "Армия" для нас - одна из важнейших площадок для взаимодействия с партнерами и заказчиками. График наших мероприятий в этом году плотный, включает целый ряд важных встреч и подписаний", - сказал представитель Ростеха. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
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