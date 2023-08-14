"Росэлектроника" показала на "Армии-2023" автоматизированную систему управления войсками

Система носит название "Поляна-Д4М1"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представил на форуме "Армия-2023" обновленную модификацию автоматизированной системы управления войсками "Поляна-Д4М1". Об этом сообщили журналистом в пресс-службе холдинга.

"Модернизированный комплекс получил возможность сопряжения с авиацией Военно-воздушных сил и Военно-морского флота. Разработка позволяет одновременно сопрягать до 14 объектов, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 км, при этом в воздушном пространстве зоны ответственности могут находиться одновременно до 500 воздушных объектов", - говорится в сообщении.

Там отметили, что ранее объектами управления системы являлись только зенитно-ракетные комплексы войск противовоздушной обороны большой (типа "С-300"), средней (типа "Бук") и малой (типа "Тор" и "Тунгуска") дальности через соответствующие командные пункты.

"Поляна-Д4М1" обеспечивает сбор и обработку данных от цифровых радиолокационных станций различного диапазона наземного и воздушного базирования, а также от центров управления воздушным движением. Система осуществляет управление дежурными силами, ведет автоматизированный обмен оперативно-тактической и командно-сигнальной информацией с вышестоящими и взаимодействующими объектами с использованием аппаратуры передачи данных и засекречивающей техники.

По словам генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергея Сахненко, модернизированная "Поляна-Д4М1" - новейший перспективный системообразующий комплекс многоэлементной боевой информационной системы. "Он способен обеспечить надежную защиту как воинских формирований, так и объектов государственного управления и промышленных предприятий. Это гибкая интегрированная система, способная адаптироваться в систему управления войсками любого государства", - сказал он.

Комплекс размещен на четырех автомобилях и состоит из пункта боевого управления, командно-штабной машины и двух подвижных электростанций. Помимо мобильного варианта исполнения "Поляна-Д4М1" имеет в составе автономное автоматизированное рабочее место, предназначенное для оснащения стационарных командных пунктов войск.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.