Предприятие Роскосмоса представило на форуме "Армия" беспилотник типа "летающее крыло"

На стенде также показали комплекс с беспилотником мультироторного типа

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина (предприятие входит в Роскосмос) представил на форуме "Армия-2023" многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом типа "летающее крыло", передает корреспондент ТАСС.

"Многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом типа "летающее крыло" обеспечивает средствами полезной нагрузки массой до 4,5 кг проведение фото- и видеоразведки, включая ночной режим, на дальностях связи до 60 км, продолжительностью полета до 4,5 часа и скоростью до 120 км/ч", - сообщили ТАСС на предприятии.

Также на стенде представлен комплекс с беспилотником мультироторного типа. "Он позволяет обеспечить средствами полезной нагрузки массой до 2 кг проведение фото- и видеоразведки, включая ночной режим, на дальностях связи до 10 км, продолжительностью полета до одного часа и скоростью до 60 км/ч. Универсален для выполнения множества задач", - добавили на предприятии.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.