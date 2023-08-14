Шойгу осмотрел экспозицию военной техники на стендах Китая, Ирана и Индии на "Армии-2023"

На китайском стенде министру обороны продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, управляемые ракеты и зенитные ракетно-пушечные комплексы, в частности ЗРК HQ-22E, ЗРПК FK-2000

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел экспозицию военной техники на стендах Индии, Ирана и Китая на форуме "Армия-2023", передает корреспондент ТАСС.

На китайском стенде министру продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, управляемые ракеты и зенитные ракетно-пушечные комплексы, в частности ЗРК HQ-22E, ЗРПК FK-2000. Также главе российского военного ведомства показали обмундирование, средства защиты бойцов. Представительницы Китая из состава делегации попросили министра сделать с ним фото, Шойгу согласился.

Также он осмотрел стенды с военной техникой Ирана, где представлены БПЛА Arash, Ababil-5, Karrar, а также система радиоэлектронной борьбы Hunter-2, и Индии, Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Как сообщал представитель Министерства обороны КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит РФ, примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума, где обсудят развитие вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий, примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют поучаствовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.