Шойгу ознакомился с продукцией ОПК на форуме "Армия-2023"

В частности, глава Минобороны осмотрел самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1" и переносную радиолокационную станцию разведки "Аистенок"

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с продукцией предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), представленной на открывшемся в понедельник в Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

В частности, Шойгу осмотрел выставленные на открытой площадке самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1", 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Лотос", комплекс средств автоматизированного управления минометными подразделениями ВДВ "Завет-Д", 82-миллиметровый самоходный (носимо-возимый) миномет "Дрок", переносную радиолокационную станцию разведки "Аистенок".

Здесь же были представлены многофункциональный всесуточный оптико-электронный прибор "Орел", беспилотные летательные аппараты "Орлан-30" и "Орлан-10", комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ", комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса "Ланцет", беспилотник "Суперкам-S350", 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Мальва", 122-миллиметровая система залпового огня "Торнадо-Г".

Кроме того, министру обороны доложили о возможностях комплекса управления огнем артиллерийского дивизиона "Планшет-М-ИР", подвижного разведывательного пункта ПРП-5 "Марс-2000", пункта комплексной обработки разведывательной информации "Салага-О".

В экспозиции технополиса "Эра" были представлены, в частности, квадрокоптер "Сюрприз-ПРО", система акустической разведки "Чебурашка", изделия медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов.

Шойгу осмотрел также продукцию некоторых российских компаний, включая перспективную авиационную управляемую ракету класса "воздух - воздух", созданную НПО "Курганприбор", пообщался с руководителями Промсвязьбанка и Новикомбанка.