Один из пленных рассказал, что его подразделение отправили на штурм опорного пункта, часть бойцов была уничтожена артиллерией, остальные сдались силам РФ

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 2-го армейского корпуса ВС РФ взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой в ЛНР, сообщили ТАСС в группе военно-гражданского взаимодействия корпуса.

"Нашими ребятами в районе Белогоровки взяты в плен шестеро бойцов из 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - рассказал собеседник агентства.

На предоставленном ТАСС видео один из пленных рассказывает, что его подразделение отправили на штурм опорного пункта, часть бойцов была уничтожена артиллерией, остальные сдались силам РФ.