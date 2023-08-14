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Военная операция на Украине

ВС РФ взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой в ЛНР

Один из пленных рассказал, что его подразделение отправили на штурм опорного пункта, часть бойцов была уничтожена артиллерией, остальные сдались силам РФ

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 2-го армейского корпуса ВС РФ взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой в ЛНР, сообщили ТАСС в группе военно-гражданского взаимодействия корпуса.

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"Нашими ребятами в районе Белогоровки взяты в плен шестеро бойцов из 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - рассказал собеседник агентства.

На предоставленном ТАСС видео один из пленных рассказывает, что его подразделение отправили на штурм опорного пункта, часть бойцов была уничтожена артиллерией, остальные сдались силам РФ. 

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