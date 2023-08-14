Кубань на форуме "Армия" представила разработки беспилотных летательных аппаратов

Речь идет о квадрокоптерах, беспилотниках самолетного типа, двигателях внутреннего сгорания для тяжелых беспилотников, а также солнечных батареях для авиационной и космической отрасли

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Разработки беспилотных летательных аппаратов, сделанные предприятиями Краснодарского края, представлены на стенде региона в рамках проходящего в Подмосковье Международного военно-технического форума "Армия". Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Экспозицию организовала администрация региона совместно с краевым Фондом развития промышленности. Речь идет о квадрокоптерах, беспилотниках самолетного типа, двигателях внутреннего сгорания для тяжелых беспилотников, а также солнечных батареях для авиационной и космической отрасли. "Сегодня по поручению губернатора в крае разрабатывают региональную стратегию по развитию беспилотных авиационных систем, ее формируют параллельно с профильным нацпроектом, создаваемым в рамках поручений президента России", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что региональная стратегия края станет частью этого проекта. Здесь также рассказали, что инициатива предусматривает создание серийных производств таких аппаратов и комплектующих к ним, введение новых специальностей в организациях образования, комплекс мер господдержки производителей беспилотников.

В свою очередь, директор фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев напомнил, что в настоящее время краевым производителям промышленной продукции доступно 16 программ льготного заемного финансирования. "В их числе заем "Импортозамещение" под 0,1% годовых, на создание или развитие импортозамещающих производств, к которым также относятся беспилотники и комплектующие к ним, индустриальные компании могут получить до 200 млн рублей", - цитирует пресс-служба Цаплева.

Ранее в пресс-службе также сообщили, что производители Кубани, выпускающие продукцию для нужд СВО, могут воспользоваться региональными мерами поддержки. Помимо льготных займов, в их числе компенсация до 30% затрат на создание и развитие импортозамещающих производств. Кроме того, власти региона в 2025 году планируют открыть первый в крае IТ-парк, который объединит бизнес-инкубатор и дата-центр IТ-проектов, площадку для подготовки молодых специалистов.

Робот встречает гостей форума "Армия-2023" на стенде военного образования © Гулия Леваненкова/ ТАСС

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума, где обсудят развитие вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий, примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют поучаствовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.