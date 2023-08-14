МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на донецком направлении до 150 военных и 2 танка

В военном ведомстве также заявили об отражении шести атак ВСУ на этом направлении за сутки

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки уничтожили на донецком направлении до 150 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили шесть атак противника. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений Южной группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики", - сказал он.

"Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, а также гаубицы: FH-70 производства Великобритании и "Мста-Б", - указал Конашенков. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.