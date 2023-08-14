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обновлено 14 августа, 12:59
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении на купянском направлении шести атак и контратак ВСУ

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки отразили на купянском направлении шесть атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 65 военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений Западной группировки войск успешно отражено шесть атак и контратак противника", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника на данном направлении составили "до 65 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 2 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30". 

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