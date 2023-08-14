МО РФ сообщило о поражении в районе Зеленого Гая батареи ЗРК С-300

По данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 152 районах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки поразили в районе Зеленого Гая в Николаевской области батарею зенитного ракетного комплекса С-300.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 152 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал он.