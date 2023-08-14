МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 240 человек на южнодонецком направлении

По данным военного ведомства, также уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские вооруженные силы за сутки уничтожили до 240 украинских военных на южнодонецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. В результате боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих", - сказал он.

Конашенков добавил, что также уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства.