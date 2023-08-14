14 августа, 12:50,
обновлено 14 августа, 13:07
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 240 человек на южнодонецком направлении

По данным военного ведомства, также уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские вооруженные силы за сутки уничтожили до 240 украинских военных на южнодонецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. В результате боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих", - сказал он.

Конашенков добавил, что также уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация