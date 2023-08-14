МО РФ сообщило, что ВСУ на краснолиманском направлении за сутки потеряли до 90 военных

По данным военного ведомства, ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ благодаря профессиональным действиям подразделений группировки войск "Центр"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 90 военнослужащих.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа", - сказал он.

По словам Конашенкова, Вооруженные силы РФ за сутки отразили две атаки противника благодаря профессиональным действиям подразделений группировки войск "Центр".