МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на запорожском направлении

По данным военного ведомства, также уничтожена украинская разведгруппа

МОСКВА, 14 августа. / ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России на запорожском направлении за сутки отразили две атаки противника и уничтожили украинскую разведгруппу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении в течение суток подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал он.