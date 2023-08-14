14 августа, 12:51,
обновлено 14 августа, 13:03
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на запорожском направлении

По данным военного ведомства, также уничтожена украинская разведгруппа

МОСКВА, 14 августа. / ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России на запорожском направлении за сутки отразили две атаки противника и уничтожили украинскую разведгруппу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На запорожском направлении в течение суток подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал он. 

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