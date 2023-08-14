МО РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 28 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 2 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сбили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое Запорожской области.

Как сообщил генерал-лейтенант, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5 736 беспилотных летательных аппаратов, 430 зенитных ракетных комплексов, 11 291 танк и другие боевые бронированные машины, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 877 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 225 единиц специальной военной автомобильной техники.