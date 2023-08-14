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обновлено 14 августа, 13:08
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 28 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 2 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сбили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое Запорожской области.

Как сообщил генерал-лейтенант, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5 736 беспилотных летательных аппаратов, 430 зенитных ракетных комплексов, 11 291 танк и другие боевые бронированные машины, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 877 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 225 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
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