14 августа, 12:50,
обновлено 14 августа, 12:58
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об ударе по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Минобороны РФ/ ТАСС, архив

По данным военного ведомства, все цели поражены

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в ночь на 14 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), все цели поражены.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - отметил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация