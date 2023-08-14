МО РФ сообщило об ударе по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ

По данным военного ведомства, все цели поражены

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в ночь на 14 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), все цели поражены.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - отметил он.