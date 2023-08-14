14 августа, 12:53,
обновлено 14 августа, 13:05
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на запорожском направлении более 50 военных

По данным военного ведомства, ВСУ также потеряли танк, артсистему М777, самоходную артиллерийскую установку Cezar и артустановку Krab

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении более 50 военных, танк, артсистему М777, самоходную артиллерийскую установку Cezar и артустановку Krab.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал он, говоря о ситуации на запорожском направлении. 

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