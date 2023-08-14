МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на запорожском направлении более 50 военных

По данным военного ведомства, ВСУ также потеряли танк, артсистему М777, самоходную артиллерийскую установку Cezar и артустановку Krab

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении более 50 военных, танк, артсистему М777, самоходную артиллерийскую установку Cezar и артустановку Krab.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал он, говоря о ситуации на запорожском направлении.