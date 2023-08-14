14 августа, 13:14,
обновлено 14 августа, 13:29

МиГ-29 не допустил нарушения госграницы РФ самолетом ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Александр Рюмин/ ТАСС
Истребитель МиГ-29
© Александр Рюмин/ ТАСС

По данным ведомства, экипаж российского истребителя классифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Истребитель МиГ-29 не допустил нарушения государственной границы России приблизившимся к ней самолетом норвежской патрульной авиации Р-8А Poseidon над акваторией Баренцева моря. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

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"14 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщили там.

Как отметили в ведомстве, экипаж российского истребителя классифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВВС Норвегии. "При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы <...> не допущено", - добавили там.

В Минобороны также сообщили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства. 

Теги:
НорвегияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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