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Военная операция на Украине

Пасечник сообщил об отражении за неделю более 15 попыток ВСУ прорваться на территорию ЛНР

Врио главы республики отметил, что потери противника составили более 200 солдат убитыми и ранеными

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Российские силы за последнюю неделю отразили более 15 попыток украинской армии прорваться на территорию ЛНР, потери противника составили более 200 солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

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"Российские защитники за предыдущую неделю отразили более 15 попыток вооруженных формирований Украины прорваться на территорию Луганской Народной Республики. На участке Берестовое Переездное в шести безуспешных попытках прорыва противник потерял убитыми до 80 боевиков; на участке Новодружеск - Григоровка в ходе восьми попыток атаковать ВФУ потеряли до 70 человек убитыми; на участке Волчеяровка - Ивано-Дарьевка наши войска отразили три атаки, потери противника - до 60 человек убитыми и ранеными", - написал он в Telegram-канале.

Также поражены более 15 единиц украинской артиллерии и минометов, более 20 безоткатных орудий, противотанковых ракетных комплексов, станковых пулеметов и гранатометов, 5 бронемашин, 5 полевых складов боеприпасов.

"Благодаря организованной работе специалистов радиоэлектронной борьбы и ПВО отражены 27 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР", - добавил Пасечник. 

Теги:
УкраинаРоссияПасечник, Леонид ИвановичВоенная операция на Украине
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