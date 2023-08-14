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обновлено 14 августа, 13:51

Самолеты дальней авиации выполнили полеты над Арктикой и Черным морем

© Минобороны России

Как сообщили в Минобороны РФ, наиболее продолжительный полет длился более семи часов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над Арктикой и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.

Наиболее продолжительный полет длился более семи часов, указали в Минобороны. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Су-27, МиГ-31 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - подчеркнул он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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