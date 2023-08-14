Замминистра обороны РФ провел переговоры с министром обороны Мьянмы на форуме "Армия-2023"

Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и укрепления связей между государствами

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на форуме "Армия-2023" обсудил с вице-премьером, министром обороны Республики Союз Мьянма адмиралом Тин Аун Саном вопросы военно-технического сотрудничества двух стран.

"Рассматриваем нашу встречу как отличную возможность обменяться мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества, прежде всего - в военной и военно-технических сферах. Мы всегда открыты для предметного и открытого диалога по самым разным вопросам", - сказал Фомин.

Он также поздравил Тин Аун Сана с назначением на должность вице-премьера, министра обороны Мьянмы и поблагодарил за личное участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" и XI Московской конференции по международной безопасности.

"Накопленные за прошедшие десятилетия результаты совместной кооперации, а также итоги встречи старшего генерала Мин Аун Хлайна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре прошлого года позволяют нам и далее успешно развивать весь комплекс двусторонних связей на благо народов и армий наших государств", - отметил генерал-полковник.

В ходе переговоров стороны подробно обсудили реализацию многочисленных проектов в сфере двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также наметили шаги к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-мьянманских связей.