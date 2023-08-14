Корочанский район Белгородской области взял шефство над кораблем Черноморского флота

Судно относится к новому поколению кораблей противоминной обороны ближней морской зоны

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Власти Корочанского района Белгородской области приняли решение оказывать шефскую помощь над новейшим кораблем противоминной обороны Черноморского флота РФ "Георгий Курбатов", соответствующее соглашение было подписано в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

"Заключенное в Севастополе соглашение предполагает тесное взаимодействие по вопросам сотрудничества между сторонами. Муниципалитет будет подбирать кандидатов из числа жителей района для прохождения военной службы по контракту на корабле, планируется проведение совместных мероприятий, взаимодействие в организации военно-патриотического воспитания допризывной молодежи и многое другое", - пояснили в региональном парламенте.

Новейший корабль противоминной обороны носит имя героя Советского Союза, командира отделения мотористов торпедного катера "ТК-13" Георгия Курбатова, он был создан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для Военно-морского флота РФ. Судно относится к новому поколению кораблей противоминной обороны ближней морской зоны. Его корпус выполнен из монолитного стеклопластика, сформированного вакуумной инфузией. Аналогов корпусов такого размера в мире нет.

Как пояснили в пресс-службе, корабль может обнаруживать мину как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. На его вооружении находятся новейшие гидроакустические станции, предназначенные для поиска подводных объектов. "Брать шефство - это наши исконно русские традиции и принципы настоящего товарищества. У нас есть общая цель - будем вместе укреплять духовно-нравственные и военно-патриотические основы в воспитании молодежи и решать социально-экономические вопросы, если такие появятся", - цитирует пресс-служба депутата Белгородской областной думы Игоря Закотенко.