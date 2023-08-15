Минобороны РФ сообщило об уничтожении боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации

Экипаж танка Т-72БЗМ поразил замаскированные укрепленные позиции украинских войск, отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72БЗМ Западного военного округа уничтожил боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"По данным подразделений разведки, были выявлены позиции и скопление боеприпасов противника. Экипаж незамедлительно выдвинулся на закрытые огневые позиции и отработал по выданным координатам с выполнением корректировки", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в результате атаки экипаж поразил замаскированные укрепленные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Огонь велся на дальностях до 10 км. Корректировка огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью беспилотников. "После проведения боевой стрельбы танк совершил смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника", - заключили в военном ведомстве.