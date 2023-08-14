14 августа, 15:48
"Армия-2023"

Мантуров сообщил о своевременных поставках перспективных образцов вооружения в войска

Глава Минпромторга посетил форум "Армия-2023"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Практически все перспективные образцы вооружения поставляются в российские войска своевременно и даже с опережением графика, заявил зампред правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Практически 100% по всем основным перспективным образцам, которые у нас прописаны в графике с Министерством обороны [РФ], поставляются своевременно и даже с опережением", - сказал он в эфире Первого канала.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия"Армия-2023"
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