14 августа, 16:03
"Армия-2023"

Замминистра обороны РФ обсудил с делегацией Камбоджи перспективы военного сотрудничества

Стороны также "подтвердили нацеленность на консолидацию совместных усилий в развитии взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе рабочей встречи на полях форума "Армия-2023" с государственным секретарем Министерства национальной обороны Королевства Камбоджа генералом Юн Мином обсудил перспективы сотрудничества оборонных ведомств двух стран.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего военного сотрудничества, а также подтвердили нацеленность на консолидацию совместных усилий в развитии взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. 

Теги:
КамбоджаРоссия"Армия-2023"
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