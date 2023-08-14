Замминистра обороны РФ обсудил с делегацией Камбоджи перспективы военного сотрудничества

Стороны также "подтвердили нацеленность на консолидацию совместных усилий в развитии взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе рабочей встречи на полях форума "Армия-2023" с государственным секретарем Министерства национальной обороны Королевства Камбоджа генералом Юн Мином обсудил перспективы сотрудничества оборонных ведомств двух стран.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего военного сотрудничества, а также подтвердили нацеленность на консолидацию совместных усилий в развитии взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.