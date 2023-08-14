14 августа, 16:16
"Армия-2023"

Замминистра обороны России обсудил с делегацией Бангладеш военное сотрудничество

Стороны также положительно оценили "динамично развивающиеся взаимовыгодные отношения в военной области"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и советник премьер-министра Народной Республики Бангладеш по вопросам национальной безопасности генерал-майор в отставке Тарик Ахмед Сиддики обсудили военное сотрудничество стран в ходе форума "Армия-2023".

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного сотрудничества", - сказали в российском военном ведомстве.

Там отметили, что встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. 

Теги:
БангладешРоссия"Армия-2023"
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