14 августа, 16:39
"Армия-2023"

Замминистра обороны РФ провел переговоры с коллегой из Лаоса на форуме "Армия-2023"

В Минобороны РФ отметили, что стороны подтвердили готовность к дальнейшему поддержанию тесной координации по линии оборонных ведомств России и Лаоса

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генерал-лейтенантом Тянтхонгом Сонтаатом в ходе форума "Армия-2023".

"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-лаосских отношений в военной и военно-технической областях и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между вооруженными силами двух стран", - сказали в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве отметили, что стороны подтвердили готовность к дальнейшему поддержанию тесной координации по линии оборонных ведомств России и Лаоса. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
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