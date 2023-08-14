Замминистра обороны РФ провел переговоры с коллегой из Лаоса на форуме "Армия-2023"

В Минобороны РФ отметили, что стороны подтвердили готовность к дальнейшему поддержанию тесной координации по линии оборонных ведомств России и Лаоса

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генерал-лейтенантом Тянтхонгом Сонтаатом в ходе форума "Армия-2023".

"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-лаосских отношений в военной и военно-технической областях и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между вооруженными силами двух стран", - сказали в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве отметили, что стороны подтвердили готовность к дальнейшему поддержанию тесной координации по линии оборонных ведомств России и Лаоса.