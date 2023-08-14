Замминистра обороны РФ провел переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил Джибути

Александр Фомин отметил важность развития российско-джибутийских отношений

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Джибути дивизионный генерал Закария Шейх Ибрахим обсудили в ходе форума "Армия-2023" развитие двусторонних отношений.

"В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного сотрудничества и определены перспективные направления взаимодействия", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что Фомин отметил важность развития российско-джибутийских отношений, a также подтвердил готовность Министерства обороны РФ к продолжению конструктивного диалога.