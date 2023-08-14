14 августа, 18:55
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ в районе Урожайного

Также войска группировки "Восток" при поддержке артиллерии и авиации поразили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Войска группировки "Восток" при поддержке артиллерии и авиации уничтожили три опорных пункта и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в районе Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в телеграм-канале Минобороны.

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"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Огнем артиллерии уничтожено три опорных пункта, ударом армейской авиации уничтожен склад боеприпасов, также противник несет потери в живой силе и технике", - сказал он.

По словам Чехова, артиллерийским огнем уничтожен наблюдательный пункт с националистами в районе Угледара, пункт временной дислокации боевиков в районе Углесборочной, боевая бронированная машина северо-западнее Приютного. "Огнем артиллерии поражены места скопления живой силы ВСУ в районах Старомайорского и южнее Равнополь, западнее Старомайорского мотострелковыми подразделениями уничтожен наблюдательный пункт противника, несколько боевиков сдались в плен. Огнем гаубичной артиллерии уничтожен минометный расчет севернее Никольского", - добавил офицер.

Он также отметил, что авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Совхоза Октябрь, Старомайорского, Урожайного, Макаровки.

Чехов сказал, что военнослужащие группировки проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. "Командир взвода танковой бригады группировки старший лейтенант Роман Старостенко в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению объектов противника на одном из участков Южно-Донецкого направления. В ходе наступления на позиции украинских войск экипажам танков под командованием старшего лейтенанта Старостенко за короткий срок удалось выявить и уничтожить два пикапа, расчет автоматического станкового гранатомета, два БМП иностранного производства, ликвидировать несколько десятков националистов", - сказал Чехов. 

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