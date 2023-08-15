Авиация Северного флота провела смену дежурных сил на арктических островах

Речь идет об острове Южный архипелага Новая Земля и острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Авиация армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) провела смену дежурных сил и продолжает выполнять специальные задачи по охране государственной границы России в воздушном пространстве Арктики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СФ.

"На аэродроме Рогачево на острове Южный архипелага Новая Земля и аэродроме Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа авиация армии ВВС и ПВО Северного флота провела смену дежурных сил и продолжает выполнять специальные задачи по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Арктики. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 БМ, бомбардировщиков Су-24 и корабельных истребителей Су-33 прибыли на арктические острова, проведя смену дежурных сил", - говорится в сообщении.

Проверить условия несения службы подчиненных на острове прибыл начальник штаба армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Игорь Чуркин. "Арктика - достаточно отдаленный регион нашей страны, при этом мы единственные, кто выполняет задачи оперативно-тактической авиации в самых северных арктических широтах. Действующие здесь самолеты предназначены для решения различных задач, в том числе для ведения воздушного боя, борьбы с морскими, надводными и наземными целями", - отметил он.

Там добавили, что несение боевого дежурства и выполнение спецзадач самолетами армии ВВС и ПВО на арктических островах позволяет существенно расширить область применения авиации Северного флота в Арктике и значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути.