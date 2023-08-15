Российские войска в течение дня сорвали пять контратак ВСУ на купянском направлении

Потери противника составили до взвода пехоты, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Войска группировки "Запад" в течение дня отразили пять контратак Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В целях установления утраченных позиций на купянском направлении противник в течение дня провел пять контратак силами подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на наши позиции. Нанесением упреждающего огневого поражения артиллерией группировки все контратаки сорваны, потери противника составили до взвода пехоты", - сказал он.

По словам Зыбинского, в полосе обороны Первой танковой армии противник штурмовыми группами 44-й отдельной механизированной бригады дважды атаковал позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское. "Выдвижение противника своевременно вскрыто, огнем буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и САУ "Мста-С" нанесено огневое поражение, атаки отражены. Уничтожено до взвода живой силы", - добавил офицер.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 группировки войск "Запад" нанесли 12 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синькова, Стельмаховка и Кисловка.