ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ огневым прочесыванием на краснолиманском направлении

Как отметили в Минобороны, выстрелы производились на расстояние более 10 км

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) применили метод огневого прочесывания при ударе по подразделениям ВСУ, рассредоточенным в лесополосе на краснолиманском направлении. Стрельба велась из реактивных систем залпового огня "Град", сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения и за считанные минуты произвели развертывание боевой машины из походного положения в боевое. После подтверждения команды на открытие огня военнослужащие произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 км по цели. Применение метода огневого прочесывания позволяет наносить значительный урон противнику или уничтожить его силы на большом участке местности", - сказали в министерстве.

Для контроля поражения целей были использованы беспилотники. В ЦВО отметили высокую эффективность слаженной работы расчетов РСЗО "Град".

Калибр "Града" - 122-мм. Максимальная дальность стрельбы орудия 40 км, количество направляющих составляет 40 человек, время полного залпа - 20 секунд.